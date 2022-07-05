شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "النواب" يحيل 5 مشروعات قوانين من نواب التنسيقية للجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم، 5 مشروعات قوانين لنواب التنسيقية بالمجلس.

واحال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قـانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

كما أحال مشروع قـانون مُقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

كما احال مجلس النواب مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد مقلد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية .

وأحال مشروع قـانون مُقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة ، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة )

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قـانون مُقدم من السيدة النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية ، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والقوي العاملة)