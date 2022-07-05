شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحجز على أمواله.. 4 سيناريوهات لخروج عبدالله السعيد من أزمته ..نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد الحجز على ممتلكاته وأمواله.. سيناريوهات قانونية لخروج عبدالله السعيد من أزمته"، استعرض خلاله 4 سيناريوهات للخروج من الأزمة أبرزها إقامة دعوى لرفع الحجز وبطلان أمر التنفيذ أمام القضاء المصري، وإبلاغ المحكمة الرياضية الدولية بتنفيذ حكم ابتدائي وليس نهائي، وإليكم التفاصيل كاملة.