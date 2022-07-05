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بعد الحجز على أمواله.. 4 سيناريوهات لخروج عبدالله السعيد من أزمته ..نقلا عن "برلمانى"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد الحجز على ممتلكاته وأمواله.. سيناريوهات قانونية لخروج عبدالله السعيد من أزمته"، استعرض خلاله 4 سيناريوهات للخروج من الأزمة أبرزها إقامة دعوى لرفع الحجز وبطلان أمر التنفيذ أمام القضاء المصري، وإبلاغ المحكمة الدولية بتنفيذ حكم ابتدائي وليس نهائي، وإليكم التفاصيل كاملة. 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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