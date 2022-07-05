شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 13 قانونا نيابيا إلى اللجان النوعية.. أبرزها الوصية وصندوق للمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء 13 مشروع قانون مقدم من النواب وعٌشر عدد اعضاء المجلس إلى اللجان النوعية للمجلس لدارستها وإعداد تقارير بشأنها.

وتشمل الآتى:

1-مشروع قـانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

2-مشروع قـانون مُقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

3-مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد قوره و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

4-مشروع قـانون مُقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

5-مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

وتم احالة مشروعات القوانين من الاول الى الخامس الى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

6-مشروع قـانون مُقدم من السيد النائب أحمد مقلد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية

7-مشروع قـانون مُقدم من النائبة مني عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء صندوق المعاش الإضافي لأصحاب المعاشات وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية

8-مشروع قـانون مُقدم من النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة مهنية للجغرافيين المصريين وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية

10-مشروع قـانون مُقدم من النائب شحاته أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

وتم احالته إلى لجنة الصناعة

10-مشروع قـانون مُقدم من النائب عبد المنعم عبد العليم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية، والشئون الدستورية والتشريعية

11-مشروع قـانون مُقدم من النائب مصطفي محمود محمد مصطفي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإعادة تنظيم وتبعية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ، الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية

12-مشروع قـانون مُقدم من النائب خالد أحمد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة ، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة

13-مشروع قـانون مُقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والقوي العاملة