شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول اشتراطات تركيب محطات المحمول أمام "اتصالات النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، استعراض بروتوكول اشتراطات تركيب المحطات الأساسية للتليفون المحمول، الذى وقعه الجهاز القومي للاتصالات مع وزارة الصحة والسكان وجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة.

كانت اللجنة البرلمانية قد عقدت سلسله اجتماعات بشأن ملف مطابقة محطات تقوية شبكات المحمول للإشتراطات البيئية، بحضور وزارة البيئة، ورئيس جهاز شؤون البيئة وممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارتي الصحة والتنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.

ووجه النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، رسالة لطمأنه للمواطنين بأن إنشاء وتشغيل واعتماد محطات المحمول يخضع لرقابة صارمة من جهات الدولة المعنية واشتراطات محددة تم اقراراها في بروتوكول انشاء محطات المحمول والذي تم اعتماده وتوقيعه من وزراء الصحة والبيئة والاتصالات.

وطالب "بدوي" بمزيد من الجهود في الفترة القادمة للتوسع في اعداد محطات المحمول الجديدة وتحسين التغطية وجودة الخدمات وبصفة خاصة في القرى التي تقع ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وذلك بالتوازي مع التركيز على المناطق التاريخية والتي لها طابع خاص وتحتاج الى توفير أماكن لإنشاء محطات محمول جديدة بها.