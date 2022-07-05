شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مسابقه المعلمين الجدد أمام "تعليم النواب" بحضور صالح الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، إجتماعا عصر اليوم الثلاثاء تستمع خلاله إلى عرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن مسابقة المعلمين الجدد.

وشهد السبت الماضي 2 يوليو بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، ومن المتوقع أن يستمر التقديم حتى 24 يوليو الجاري، ويمكن للراغب في التقدم لمسابقة المعلمين، الدخول عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتأتي المسابقة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم لدعم هذا القطاع الحيوي للدولة الذي يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي، وفي مقدمتها التعليم بجميع أنواعه ومراحله، شئون البحث العلمى، تطوير التعليم الجامعى، تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

كما تختص اللجنة البرلمانية بالمجامع العلمية واللُّغوية، السياسة التعليمية وجودة التعليم، شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، الجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية، محو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.