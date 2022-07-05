شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع النقل البحرى: الوزارة منفتحة على التوسع فى شراكات مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، إن كافة أشكال التخارج المعروضة فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، مطبقة داخل قطاع النقل البحرى ولكن بنسب متفاوتة، والوزارة منفتحة علي التوسع في شراكات مع القطاع الخاص طبقا لما سيتم التوافق عليه في الوثيقة.

وأوضح في ثامن جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، المنعقد بمكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الموانئ المصرية كيانات ضخمة وتتعدد بها الأنشطة بشكل كبير.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، أن مجلس الوزراء يتابع مع وزارة النقل ملف العمالة في شركات النقل، مؤكدا أنه لن يتم التفريط في العمالة المصرية الماهرة، وأن ما يتم حاليا هو دمج لشركات قطاع النقل في كيانات أكبر.

وتابع أنه خلال شهور قليلة سيكون هناك قيد للشركات التي تشرف عليها وزارة النقل في البورصة، وهي خطوة يتم بعدها طرح أسهم الشركات بعيدا تماما عن الأصول، لأنها شركات إدارة وتشغيل.