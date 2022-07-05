شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا استمر محمد صلاح ورحل ساديو ماني؟.. أسطورة ليفربول يجيب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الفترة السابقة الكثير من التغيرات الكبيرة على مستوى فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الانجليزي أبرزها رحيل الدولي السنغالي ساديو ماني مع تجديد عقد المصري محمد صلاح حتى 2025 بعد مفاوضات استمرت لنحو عام كامل

مارتن سكرتل يكشف أسباب رحيل ماني وتجديد عقد صلاح

سكرتل

وفي هذا الصدد أكد السلوفاكي مارتن سكرتل لاعب الريدز السابق في تصريحات لصحيفة “ ذا أتلتيك البريطانية ” أنه يوجد بعض العوامل التي يتعامل معها اللاعبين بطريقتهم الخاصة وعند الحديث عن الفرعون المصري نحن نتحدث عن واحد أهم نجوم كرة القدم".

وأضاف:" جئت من بلد صغير وقتها كنت في غاية السعادة لإرتداء قميص نادي ليفربول في الوقت الذي حاولت فيه أن أستمتع بكافة المحاولات وكل يوم في النادي كنت فخور فيه أنني مثلت ذلك الفريق العريق وكنت جزء منه".

واستدرك: “ الأمر مختلف تمامًا بالنسبة للفرعون المصري الذي بقي لفترة طويلة ونجح خلالها في تحقيق كل شيء لذلك الأمر مرتبط نوعًا ما بالتحفيز ولكن تكمن أهمية صلاح في قدرته على التسجيل والصناعة في نفس الوقت”.

وتابع:" بالنسبة لرحيل ساديو ماني عن الفريق أعتقد أنك في بعض المراحل المعينة من مسيرتك المهنية ينتابك شعور بالحاجة إلى التغيير الخاصة بالدوافع الجديدة التي تحتاج إليها مع حاجتك لتحديات جديدة".

وأنهى:" أنا على يقين تام أن القرار الذي صدر من ساديو ماني بالرحيل عن ليفربول لم يكن سهلًا على الإطلاق لكنه منح الفريق أفضل ما لديه من إمكانيات والجميع يتمنى له التوفيق في بايرن ميونخ ولكن في حالة واجهوا الريدز بالطبع أتمنى ألا يكون الأسد السنغالي في أفضل حالاته".

يُذكر أن ساديو ماني قد إنضم لصفوف الريدز في صيف العام 2016 وذلك قبل إنضمام الفرعون المصري بعام كامل ونجح الثنائي في تكوين ثلاثية نارية بجانب البرازيلي فيرمينيو وقادا ليفربول لحصد 6 بطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2020.

مسيرة سكرتل مع ليفربول

وكان سكرتل قد مثل الريدز في 320 مباراة نجح خلالها في تسجيل إثنتي عشر هدفًا خلال الفترة من العام 2008 حتى 2016 ونجح في التتويج بلقب كأس الرابطة الانجليزية عام 2012 وخسر نهائي كأس الاتحاد الانجليزي أمام تشيلسي في نفس العام.