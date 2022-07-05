زيلينسكي: أوكرانيا تجري محادثات مع تركيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب

05 يوليو , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تجري محادثات مع تركيا والأمم المتحدة للحصول على ضمانات فيما يتعلق بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحافي، بينما تقف إلى جانبه رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا آندرسون، «المحادثات جارية في الواقع الآن مع تركيا والأمم المتحدة وممثلينا المسؤولين عن أمن الحبوب التي تغادر موانئنا».
وقال «هذا أمر مهم جداً أن يضمن أحد أمن سفن هذا البلد أو ذاك، باستثناء روسيا التي لا نثق بها. لذلك نحن بحاجة إلى الأمن لتلك السفن التي ستأتي إلى هنا لتحميل المواد الغذائية».
وأضاف: «أوكرانيا تعمل مباشرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فيما يتعلق بهذه المسألة والمنظمة تلعب دوراً رائداً وليس كوسيط».
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