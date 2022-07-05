05 يوليو , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الحريات في الولايات المتحدة تتعرض للاعتداء وحث المواطنين على تبني «الوطنية القائمة على المبادئ» بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية وانقسامات.
وأضاف بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض احتفالاً بيوم الاستقلال الأميركي «دائماً ما نهضنا من أزماتنا ووصلنا إلى أعلى الذرى... لقد تعرضنا لاختبارات من قبل، تماماً مثلما نتعرض اليوم، لكننا لم نفشل أبداً لأننا لم نتخل عن المعتقدات والوعود الأساسية التي تميز هذه الأمة».
وأضاف «اقتصادنا ينمو لكن ليس بدون ألم. الحرية تتعرض ... للهجوم هنا وفي الخارج».
وحث بايدن على الوحدة رغم الانقسامات في البلاد.
وقال: «في هذا اليوم ووسط العواصف والأنواء والنزاعات، نرجو أن نلزم أنفسنا بوطنية قائمة على المبادئ. أعتقد أننا أكثر اتحاداً مما نحن منقسمون... أعتقد أن بوسعنا اختيار الوحدة ووحدة الهدف».
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى يوم الاستقلال... بايدن: الحريات تتعرض للاعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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