وصفة اليوم.. عمل الفلافل في المنزل بطريقة سهلة وسريعة

مكونات الفلافل

كوبان من الحمص الجاف.رأس من البصل الأخضر.1 فص من الثوم.ملعقة صغيرة من الملح.ملعقة صغيرة من الكمون.نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.ثلاثة أكواب من زيت النباتي للقلي.

طريقة التحضير