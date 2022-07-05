مفاجأة مدوية.. ميسي يريد العودة إلى برشلونة ولكن!

الخليج 365 – رياضة

جدد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اتصالاته بمسؤولي نادي برشلونة الإسباني من أجل العودة للعب بقميص البلوغرانا، بعد موسم وحيد قضاه في نادي العاصمة الفرنسية.



وكشف برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني الشهير، أن ميسي تواصل مع تشافي هيرنانديز، زميله السابق في برشلونة، والذي يتولى مسؤولية المدير الفني للفريق في الفترة الحالية من أجل العودة إلى العملاق الكتالوني.

وأوضح المصدر نفسه أن تشافي أكد لزميله السابق بأنه سيتحدث مع خوان لابورتا، رئيس النادي، للدخول في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان وبحث إمكانية عودة اللاعب الحائز على الكرة الذهبية 7 مرات.

وحسب موقع "فوت ميركاتو"، ينتظر ميسي خلال الأيام المقبلة مكالمةً من لابورتا من أجل الحديث عن كيفية العودة من جديد بعد موسم مخيب للآمال مع باريس سان جيرمان لكن الى الان لم يتم الاتصال بعد.

وكان موقع "فوت ميركاتو" قد أكد في وقت سابق أن نادي باريس سان جيرمان وبعد التغييرات التي حدثت في الإدارة بتعيين لويس كامبوس بدلًا من ليوناردو في منصب المدير الرياضي للنادي، بدأ يفكر في التخلص من ميسي صاحب الراتب المرتفع.

ويرتبط ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، بعدما انضم الموسم الماضي للفريق قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر، ليسجل 11 هدفًا ويصنع 15 آخر، في 34 مباراة مع الفريق في كل البطولات.