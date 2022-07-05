نهيان بن مبارك يؤكد أن الإمارات وكندا ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

استقبل وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في قصره، أمس الثلاثاء، سفيرة كندا مارسي غروسمان، بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة.



ورحب نهيان بن مبارك - في بداية اللقاء - بسفيرة كندا، مؤكداً أن الإمارات وكندا تربطهما علاقات استراتيجية تزداد رسوخا وتطورا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يلبي تطلعات شعبيهما ويحقق مزيدا من الازدهار والتقدم والنماء.

وأشاد بجهود السفيرة وإسهاماتها المتميزة خلال فترة عملها لدى الدولة في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين، متمنياً لها دوام النجاح والتوفيق في مهمتها المستقبلية، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لدفع العلاقات الإماراتية - الكندية قدما نحو شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات والقطاعات

من جهتها أعربت سفيرة كندا عن خالص امتنانها وشكرها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على ما حظيت به من حسن استقبال وتعاون ودعم على كافة الصعد والذي أسهم بدوره في إنجاح مهمتها خلال فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة .. مشيدة بسياسة قيادة الإمارات الحكيمة برئاسة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ورؤيته الاستشرافية".