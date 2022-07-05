شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب"يرفض تقرير الخبراء الأمريكيين بشأن الشهيدة شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب عن رفضه تقرير الخبراء الأمريكيين بخصوص فحص الرصاصة الإسرائيلية التي قتلت الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مؤكدا أنه تقرير غير مهني ويعتبر تقريراً سياسياً وأمنياً ومنحازاً لإسرائيل .

وأضاف الاتحاد فى بيان له، أن هذا التقرير المنحاز لإسرائيل يهدف الى التهرب من تحميل إسرائيل مسئولية إستهداف شيرين أبو عاقلة وإغتيالها المتعمد .

ولفت الى أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين أكدت ثقتها بتقرير النائب العام الفلسطيني في هذا الشأن وبتقرير الأمم المتحدة ومؤسسات إعلامية أمريكية بارزة والتي أكدت إغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة من قبل الإحتلال الإسرائيلي .

وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه بكل قوة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين فى إتخاذ كافة الإجرءات لتقديم الجناة الى المحكمة الجنائية الدولية وخاصة ضد قيادة جيش الإحتلال الإسرائيلي ، مطالبا كافة المؤسسات الإعلامية العربية والدولية مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة للشهيدة شيرين أبو عاقلة وعدم إفلات الجناه من العقاب ، ويجدد الاتحاد مطالبته بإجراء تحقيق دولي محايد وشفاف .