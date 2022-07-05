إحالة 53 اقتراحا برغبة من "النواب" لـ"الحكومة" لاتخاذ اللازم.. التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، إلى الحكومة نحو 53 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها بعد أن وافق عليها مجلس النواب.

وتشمل التقارير، اقتراحات برغبة بشأن تزويد مستشفى المبرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى بمحافظة أسيوط، بعدد (سبع) حضانات، وعدد (أربعة) أجهزة تنفس صناعى ضم مركز الإرشاد الوراثى الكائن بمجمع العرب التخصصى بمحافظة بورسعيد إلى منظومة التأمين الصحى الشامل وإقامة مبنى عيادات جديد مجهز بالأجهزة الطبية - مركز ايتاى البارود- محافظة البحيرة تابعة للتأمين الصحى وإنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحى بمركز ومدينة الرياض- محافظة كفر الشيخ وإنشاء مركز طبى متكامل لخدمة الرعاية الأساسية للمنتفعين بالتأمين الصحى- مركز كفر سعد- محافظة دمياط وتحويل مستشفى التكامل الصحى بالسنانية- محافظة دمياط من مستشفى طب أسرة إلى مستشفى أسرة نموذجية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل وفتح باب التعاقد بين هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحى الشامل مع القطاع الخاص على مستوى العيادات.

كما تتضمن اقتراحات بشان إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بقرية صنافير – مركز قليوب – محافظة القليوبية وإنشاء مستشفى لزراعة الأعضاء بمحافظة سوهاج وإنشاء وحدة صحية تتبع التأمين الصحى الشامل بقرية زلط التابعة للوسطانية – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة وتوفير طاقم طبى وأجهزة طبية بمستشفى كوم حمادة المركزى – محافظة البحيرة

وتوفير جهاز أشعة مقطعية لمستتشفى النوبارية العام – محافظة البحيرة وإنشاء قسم خاص للحروق بالمستشفى التخصصى ببندر محافظة بنى سويف أو فى أى مستشفى بالمحافظة وتدعيم مستشفى قليوب التخصصى – محافظة القليوبية بوحدة قسطرة قلب – وحدة جراحة قلب مفتوح – عناية مركزة أطفال – وحدة غسيل كلوى أطفال، واستكمال إنشاء مبنى المؤسسة العلاجية وبشأن إعادة رصف وتجميل مدخل مركز طهطا القبلى- محافظة سوهاج وبشأن عمل سلم كهربائى أو (أسانسير) لكوبرى المشاة الخاص بمحطة المنيب بمحافظة الجيزة لكبار السن وذوى الهمم وأصحاب الأمراض وكذلك اقتراحات بشأن نقل موقف سيارات الأجرة خط (القاهرة-زفتى) أمام مجلس المدينة - محافظة الغربية، إلى مكان يقع أعلى تغطية مصرف مسجد وصيف)- مركز زفتى- محافظة الغربية وإحلال وتجديد محطة القطار بمنشية البكرى فى مدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية ورصف طريق ترعة قطور (الثالثة) زمام الــــ 16 ألف فدان – مركز المنزلة– محافظة الدقهلية وتوصيل الغاز الطبيعى لقرى مركز طلخا – محافظة الدقهلية وتحويل مكتب الضرائب العامة بمركز أهناسيا بمحافظة بنى سويف التابع لمأمورية ضرائب بنى سويف ثانى إلى مأمورية ضرائب مستقلة

وإحلال وتجديد مبنى الوحدة البيطرية بقرية كوم الحجر – مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ وبشأن تطوير ورفع كفاءة مجزر الميمون مركز الواسطى – محافظة بنى سويف ونقل المجزر الآلى (سلخانة القيس) قرية القيس – مركز بنى مزار – محافظة المنيا إلى خارج الكتلة السكنية وتحويل المجزر التابع لمدينة البصلية مركز إدفو إلى مجزر نصف آلى – نجع السايح – محافظة أسوان استكمال الصرف الصحى بقرية منقباد (عزبتى البشرى والنضارة) – مركز أسيوط – محافظة أسيوط

وتوصيل الصرف الصحى إلى منطقة مساكن كوبرى رعرع بحوض الخمسات بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط، وإقامة محطة تنقية مياه للشرب بعزبة الأهالى التابعة لمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية وسرعة استكمال مشروع الصرف الصحى الخاص بقرية الغوابين – مركز فارسكور – محافظة دمياط.