النائب محمد عمارة: 3 يوليو محطة فارقة بعمر الوطن بالانتصار لإرادة المصريين

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بيان 3 يوليو سيظل محطة فارقة ومميزة في عمر الدولة المصرية، بالانتصار لإرادة المصريين وثورتهم في 30 يونيو، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - وزير الدفاع في هذا التوقيت - " قائلا "وبمرور ٩سنوات اتذكر هذا اليوم جيدا الذي كان له فرحة وشعورا خاص..فسلاما لبطل استجاب لنداء شعب عظيم ورفض المغريات وقاوم الضغوط وحمل روحه على كفه ومن خلفه أبطال الظل من أجل هذا الوطن الغالي النفيس...فكل عام ومصرنا الغالية في عزة وكرامة وكبرياء عصية أبيه على كل معتدي".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاستجابة لإرادة المصريين، جاءت بعد محاولات قوى الشر، سرقة الوطن منذ 2011 وممارسة الخداع واستغلال الشباب وأحلامهم، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية "الفاشية الدموية" ومن ورائهم أحدثوا فوضى خلاقة على مدار عام حكمهم فقد كانوا تجار حروب وأزمات وابتزاز، متسائلا: "ما هو مصير الوطن إذا استمرت هذه العصابة العفنة في حكم مصر تحت ستار الدين؟.

ولفت "عمارة"، إلى أن التحديات الراهنة كبيرة وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها نتيجة لظروف عالمية غاية في التعقيد، ورغم ذلك فالدولة تحرص على البناء والإنتاج، وأصبح لدينا دولة بمعنى الكلمة نتمتع فيها بالاستقرار والأمان.