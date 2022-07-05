شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - توماس توخيل يرفض التعاقد مع رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول موقف الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو يرغب في الرحيل عن اليونايتد

وكانت قد أفادت الصحف العالمية مؤخرا أن النجم البرتغالي قد قام بإبلاغ إدارة مانشستر يونايتد بالرحيل عن صفوف الفريق مطلع الموسم القادم وخوض تجربة جديدة خارج قلعة الأولد ترافورد.

ووفقا لما ذكرته الصحف العالمية، فإن السبب الرئيسي وراء رغبة رونالدو في الرحيل هو عدم مشاركة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم والمنافسة فقط على لقب الدوري.

تشيلسي يريد رونالدو وتوخيل يرفض

ووفقا لموقع جول العالمي، فإن هناك اهتمام بشكل كبير من جانب تشيلسي للتعاقد مع رونالدو هذا الموسم وتم عرضه على إدارة البلوز إلا أن الأمور لن تكن سهلة بالنسبة للإدارة.

وأضاف الموقع بأن الصفقة قد لا تتم بسبب عدم موافقة توماس توخيل على إتمام الصفقة حيث يرى المدير الفني الألماني أن الصفقة لن تضف شيئا جديدا للفريق.

إضافة إلى ذلك، فإن إدارة مانشستر يونايتد ترى أن رونالدو غير قابل للبيع وتضغط الإدارة بكل قوة من أجل الإبقاء على صاروخ ماديرا داخل الفريق الموسم المقبل.

ماذا قدم رونالدو مع اليونايتد الموسم الماضي

وكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليشارك مع الفريق في 38 مباراة.

نجح النجم البرتغالي في هذه المباريات في تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 آخرين في مختلف البطولات.

استعدادات اليونايتد للموسم القادم

ومن المنتظر أن يتوجه اليونايتد في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا يوم الجمعة المقبل، وتستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وتم إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة.