شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. تحذير من استمرار خطر الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رجال الإطفاء في اليونان، اليوم الثلاثاء، من أن خطر الحرائق ما زال قائماً، رغم جهودهم خلال الليل للسيطرة على الحرائق.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء لشبكة "إي ار تي، إن "الخطر ما زال شديداً للغاية"، وذلك في الوقت الذي تتجه في المزيد من الطائرات والمروحيات إلى مناطق الخطر اليوم الثلاثاء، وعلى متنها معدات الإطفاء.

وكان قد تم إجلاء عدة قرى حول بلدة إيتيا أمس الاثنين بسبب الحرائق.

قال خبراء الإرصاد إن الحرائق خطيرة للغاية هذا العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وطول موجة الجفاف، بالإضافة إلى الرياح القوية.