شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرات المسيّرة تقوم بجهود الإغاثة من انهيارات جليدية بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولو الإنقاذ اليوم الثلاثاء أن عمليات البحث والإنقاذ للأشخاص الذين تعرضوا لانهيار جليدي في شمال إيطاليا سوف تقتصر على الطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة، نظرا لاستمرار خطر تساقط الجليد والصخور.

وبعد يومين من حادث وقع يوم الأحد، لا يزال 13 شخصا في عداد المفقودين، فيما تأكدت وفاة سبعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بعد أن فوجئ متنزهون بانهيار جليدي تسبب في سقوط أطنان من الحطام إلى الأسفل من جبل مارمولادا الذي يبلغ ارتفاعه 3343 مترا.

ويشعر رجال الإنقاذ بالقلق من أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أكثر لانتشال جميع الضحايا من أسفل الجليد والحطام الذي سقط يوم الأحد. وأشاروا إلى أن كتل الانهيار الجليدي تماسكت مجددا، ما يعني أن هناك حاجة إلى أجهزة خاصة للحفر بينها.