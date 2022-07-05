شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: الدستور المقترح يضمن الحقوق والحريات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء إن الدستور المقترح لا يعيد البلاد الى الحكم الاستبدادي ويضمن الحقوق والحريات، مدافعا عن الدستور الذي اقترحه للاستفتاء في 25 يوليو وسط انتقادات واسعة لهذا المشروع.

ويواجه مشروع الدستور الذي نشره سعيد انتقادات واسعة من أغلب القوى الرئيسية في تونس. وانضم خبراء الدستور الذي عينه سعيد نفسه لصياغة الدستور إلى منتقديه قائلين إن النسخة التي صاغوها لا تشبه بتاتا النسخة التي اقترحها سعيد والتي تمهد الطريق أمام "دكتاتورية مشينة".

وقال سعيد في رسالة نشرها على موقع الرئاسة إن الدستور المقترح هو "من روح الثورة" ودعا التونسيين إلى التصويت بنعم "لتحقيق أهداف الثورة" و"كي لا يصيب الدولة هرم".