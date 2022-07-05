شكرا لقرائتكم خبر عن 1917 إصابة و 18 حالة وفاة جديدة بكورونا في تايلند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايلاند 18حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و 1917 حالة إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الثلاثاء .

ذكرت صحيفة " بانكوك بوست" أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2282 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 534 ألفا و17 حالةإصابة ،من بينها مليونان و 310 آلاف و582 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و478 ألفا و846 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و736 حالة منذ بدء الجائحة، من بينهم 9028 حالة حتى الآن هذا العام.