شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المشتبه به في إطلاق النار في شيكاغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الشرطة الأمريكية القبض على المشتبه به في إطلاق نار أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة عشرين آخرين خلال عرض للاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو في شيكاغو، وذلك بعد مطاردة استمرت ساعات.

وذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" أن اعتقال روبرت "بوبي" كريمو الثالث 22 عاما جاء بعد ثماني ساعات من وقوع إطلاق النار الجماعي في ضاحية هايلاند بارك في شيكاغو.

وفي وقت متأخر بعد ظهر يوم الاثنين، أعلن رئيس شرطة هايلاند بارك، لو يوجمين، أن كريمو شخص مطلوب، قائلا إنه من المعتقد أنه كان يقود سيارة هوندا فيت فضية اللون طراز عام .2010

والقت الشرطة القبض على كريمو شمالي شيكاغو بالقرب من طريق يو.إس هايواي 41 وطريق باكلي. وقال يوجمين إن ضابطا حاول توقيف كريمو لكنه فر لفترة وجيزة قبل أن يتم توقيفه.

وشارك أكثر من 100 جهة من أجهزة إنفاذ القانون على مدار اليوم في البحث عن المشتبه به بعد أن فتح النار من سطح مبنى على طول الطريق الذي شهد العرض الاحتفالي.