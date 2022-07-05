05 يوليو , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان اليوم الثلاثاء أنها ستقدم مكافآت للأفراد الذين يقدمون معلومات تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت على موقعها الإلكتروني الرسمي أن «القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية ستطلق لأول مرة برنامجاً لمكافأة الأفراد الذين يدلون طوعاً بمعلومات بموجب معايير حددها برنامج مكافآت تابع لوزارة الدفاع».
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى... أميركا تقدم مكافآت مقابل معلومات عن الأنشطة البحرية غير المشروعة في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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