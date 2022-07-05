لافروف يؤكد أن الغرب يعرقل التغطية الإعلامية المُحايدة للأحداث في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تغطي ما يحدث في أوكرانيا بصورة موضوعية وغير متحيزة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده لافروف ونظيره المنغولي باتمونكين باتسيتسيج في العاصمة المنغولية أولان باتور اليوم الثلاثاء، ونقلت مقتطفات منه وكالة نوفوستى الروسية.

وأشار لافروف إلى أنه أطلع الشركاء المنغوليين على تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال: "نحن مهتمون بأن تكون الحقائق المتعلقة بالتصرفات السابقة والحالية لممثلي نظام كييف في أوكرانيا، متاحة للرأي العام العالمي على أوسع نطاق".

وأضاف: "للأسف، الغرب يفعل ما بوسعه لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تقدم معلومات موضوعية حول ما يحدث في أوكرانيا".