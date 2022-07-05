شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل امرأة في دونيتسك جراء قصف أوكراني.. إليك ما حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للإشراف على نظام وقف إطلاق النار أن امرأة بمدينة دونيتسك قتلت جراء قصف مدفعي من جانب القوات الأوكرانية.



وأضافت أن امرأة مدنية ولدت في عام 1980 قتلت جراء قصف القوات الأوكرانية للمدينة.

وذكرت أن الجيش الأوكراني لا يزال يقصف دونيتسك منذ صباح اليوم الثلاثاء باستخدام مدفعية عيار 155 ملم تستخدم من قبل دول الناتو.