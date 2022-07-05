شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "ناريشكين" يؤكد أن روسيا تناضل من أجل مستقبلها التاريخي ومكانتها العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب مدير المخابرات الخارجية، سيرغي ناريشكين، عن ثقته في انتصار روسيا للقيم الإنسانية وحصولها على مكانتها العالمية المستحقة في مواجهتها مع الغرب.



جاء ذلك خلال حفل لتقديم درجات الماجستير لخريجي المدرسة العليا للإدارة العامة بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، حيث قال ناريشكين إن روسيا تمر الآن بفترة مهمة ومسؤولة للغاية في تاريخها، حيث تقاتل من أجل مستقبلها التاريخي دفاعا عن القيم البشرية العامة، ومن أجل مكانتها في العالم، وهو ما "ستحوز فيه النصر دون شك".