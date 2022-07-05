شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يعقد آخر جلساته اليوم قبل فض دور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لإعلان فض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثانى خلال جلسته العامة، المقررة اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة كلمة لرئيس المجلس عن أداء المجلس والنواب خلال دور الانعقاد ثم تلاوة حصاد المجلس على المستوى التشريعي والرقابي.

كما تشهد الجلسة كلمة لوزير شئون المجالس النيابية، وكلمات لممثلى الهيئات البرلمانية والأعضاء، ثم يختتم رئيس المجلس الجلسة بأخذ موافقة المجلس على فض دور الانعقاد، معلنا بعدها موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثانى وفقا للموعد الذى يحدده رئيس الجمهوية فى قرار الفض.

وطبقا لجدول أعمال المجلس، فمن المقرر نظر ما يزيد عن 50 تقريرا لاقتراح برغبة واستكمال الأعمال المتبقية والمدرجة بجدول الأعمال للأسبوع الجاري.

وطبقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".