شكرا لقرائتكم خبر عن موجة كورونا الحالية تقترب من الذروة في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة السنغافوري أونج يي كونج في البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن سنغافورة تشهد مؤشرات على أن الموجة الحالية لوباء كورونا تقترب من ذروتها، إن لم تكن في ذروتها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أونج القول إن تقديرات السلطات ترى أن الموجة الحالية المدفوعة بالمتحورين الفرعيين "بي.إيه4." و"بي.إيه5." من المتحور أوميكرون لن تكون بنفس شدة موجة أوميكرون التي شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا العام.

وقال أونج إنه يتوقع تسجيل أكثر من 12 ألف حالة خلال 24 ساعة اليوم الثلاثاء، ويشهد يوم الثلاثاء عادة حصيلة أعلى نظرا لأنه يلي العطلة الأسبوعية.

وكرر الوزير التعليقات التي أدلى بها مسؤولون آخرون في وقت سابق بأنه ليست هناك حاجة لتشديد القيود الحالية لمكافحة كورونا.