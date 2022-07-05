شكرا لقرائتكم خبر عن 69 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 69 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد19- منقولة محليا ، منها 52 حالة في مقاطعة آنهوي.

وتم تحديد ما مجموعه 266 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض يوم الاثنين في ثماني مناطق على مستوى المقاطعات، بما في ذلك 179 في آنهوي و66 في جيانجسو، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وخرج 34 مريضا بكوفيد19- من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي لمرضى كوفيد19- الذين خرجوا من المستشفى إلى 220 ألفا و199 مريضا في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الاثنين.

ولم يشهد يوم الاثنين أي وفيات جديدة بسبب كوفيد19-، حيث استقر إجمالي عدد الوفيات عند 5226 حالة.