قيس سعيد يدعو التونسيين لدعم الدستور الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، مواطني بلاده إلى دعم مشروع الدستور الجديد والتصويت بـ"نعم" حتى تتحقق أهداف الثورة.



وقال سعيد، في بيان، الثلاثاء، إن "الدستور المعروض على الشعب يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه بالحريات والحقوق على الإطلاق".

وتابع: "الجميع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبة بعد إفراغ خزائن الدولة وافتعال الأزمات، التاريخ لن يعيد نفسه، ومشروع الدستور من روح الثورة".

واختتم البيان بقوله: "قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وتتحقق أهداف الثورة, فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم".