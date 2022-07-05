شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "تضامن النواب" تعقد أولى جلساتها بشعار "الوعى ملاذ الأمان للأوطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة بعنوان "الوعى هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان"، موجهة الدعوة في ذلك لبعض الجهات التنفيذية والمعنية بهذا الأمر، وبعض الشخصيات العامة، وذلك سعياً للمساهمة في رفع الوعى بالقضايا المجتمعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن صناعة الوعي هي الملاذ الآمن لمستقبل الأوطان، ومن يفقد الوعي يفقد الماضي والحاضر والمستقبل، وهي ضمانة لتجاوز الأزمات.

وأوضح أن قوى الشر ستواصل محاولاتها الخبيثة في خوض حرب الشائعات والتي تسعى لتهديد استقرار الدولة والتلاعب بمشاعر المصريين، والحقيقة أن الشعب المصري قدم نموذجا متفردا في مكافحة الإحباط خلال لحظات التحدي وكان الحائط الصد أمام أي محاولات ضرب الشائعات وخاصة في القطاعات الخدمية والحيوية بالدولة، محذرا من محاولات استخدام السوشيال ميديا في بث الأخبار والمعلومات الزائفة .

وشدد "القصبي" أن الهدف من الشائعات والأكاذيب التي يروج لها عبر مواقع التواصل اغتيال العقول الشابة والأجيال القادمة ومحو تاريخهم وإنجازاتهم والسيطرة عليهم، وهو ما يتطلب استكمال مهمة الوعي ومشاركة كافة المؤسسات في التصدي لها بالرد الفوري والدقيق لما يؤكد عدم صحتها .

ولفت إلى أن هناك مهمة أيضا على المواطن في عدم الاعتماد على يبث من رسائل أو شائعات وهمية على مواقع التواصل والاعتماد على المصادر الرسمية فقط في استقاء المعلومات .

وأشار رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن تلك المخططات تستهدف النشء والشباب والشارع المصري بكافة قطاع، وهو ما يؤكد أهمية الاستراتيجية المتكاملة لصناعة الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يمكن أن يتم ترويجها على أن يشارك في ذلك مؤسسات مختلفة ومتنوعة ومشاركة المجتمع المدني في التصدي لأى محاولة تستهدف تدمير الأوطان وتشويه الإنجازات.