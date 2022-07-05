بوتين يأمر بمواصلة الهجوم الروسي بعد السيطرة على منطقة لوغانسك

04 يوليو , 2022 موسكو: أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته الاثنين بمواصلة هجومها في شرق أوكرانيا بعد السيطرة على كل منطقة لوغانسك. وقال بوتين خلال لقاء مع وزير دفاعه سيرغي شويغو بثه التلفزيون، إن القوات الروسية "يجب أن تنفذ مهمتها وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها".

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