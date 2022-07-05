خلال حفل موسيقي بمناسبة يوم الاستقلال... إطلاق نار على ضابطين في ولاية فيلادلفيا الأميركية

يوم الاستقلال في أميركا (أ ف ب).

أفاد مسؤولون محليون ووسائل إعلام أن ضابطي شرطة في ولاية فيلادلفيا الأميركية تعرضا لإطلاق نار بعد «حادث أمني» بالقرب من طريق بنيامين فرانكلين باركواي بينما كان الآلاف يستمتعون بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية بمناسبة يوم الاستقلال.

وقالت سلطات الطوارئ «وقع حادث أمني على طريق بنيامين فرانكلين باركواي». وقالت قناة (إن.بي.سي فيلادلفيا) إن اثنين من ضباط الشرطة تعرضا لإطلاق نار.