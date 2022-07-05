بادوسا: لست ولن أكون مثل نادال

وأوضحت بادوسا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي خسرتها بنتيجة 6-1 و6-2 "هي قدمت مباراة جيدة، بينما أنا لا، ارتكبت أخطاء عديدة، لا أحد يحب أن يكون في هذا الموقف، التواجد في ثمن نهائي ويمبلدون في الملعب الرئيسي، والبقاء لساعة فقط دون أن أكون قادرة على تقديم لعبي، أشعر بصدمة مثلكم، حاولت أن أكون أكثر شراسة في مدريد، ولكني ارتكبت أخطاء أكثر".وأضافت صاحبة ال24 عاما "الجميع يعلم ما مررت به في حياتي أكثر ما يميزني هو القوة الذهنية، لا أعتقد أنها نقطة ضعفي، نقطة ضعفي هي الخبرات، واللعب أكثر أمام لاعبات مثل سيمونا هاليب، وأن أتعلم الفوز حتى عندما أكون سيئة".

كما أبدت اللاعبة دهشتها من المستوى الذي ظهرت به، مضيفة أيضا أنها لا تعرف ما ينقصها في هذه الأحداث الكبرى.

وقالت في هذا الصدد "لا أعرف ماذا ينقصني للتحسن في بطولات الجراند سلام، فزت بإنديان ويلز، وهي بطولة كبيرة مثل الجراند سلام، ولكن أفضل نتيجة لي في الجراند سلام هي ربع النهائي، هذا أمر جيد، ولكني أرغب في المزيد، قد ينقصني الكثير أو القليل، لا أعرف".



واختتمت بادوسا تصريحاتها "لست رافا نادال ولن أكون، هناك تعامل خاطئ في إسبانيا، أتمنى أن أحقق إنجازات مماثلة يوما ما، ولكني أريد أن تكون المطالبات مني أقل من ذلك".