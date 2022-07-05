شرار حيدر ينتقد الاتحاد العراقي: التخبطات مازالت مستمرة

الخليج 365 – بغداد

وصف رئيس نادي الكرخ شرار حيدر ، أداء الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عدنان درجال، بالضعيف جداً، مشيراً إلى أن لجنة المسابقات هي الحسنة الوحيدة بعد نجاحها في تنظيم الدوري الممتاز بالموسم المنقضي.



وقال حيدر، في تصريحات متلفزة: "التخبطات مازالت مستمرة في عمل الاتحاد الحالي، والأخطاء ترافق عمل أغلب اللجان دون تصحيح المسار"، مبينا، "لجنة الحكام اعتمدت في الموسم الفائت على أسماء شابة لذلك كثرت الأخطاء التي تحملتها الأندية وأثرت على ترتيبها، بينما لجنة المسابقات قدمت أداءً جيداً بعد نجاحها بتنظيم البطولة بشكل أفضل بكثير من المواسم السابقة".

وتابع: "ليس لدي علم حول آلية الدوري للموسم المقبل، تم تبليغي باجتماع قريب لأندية النخبة لمناقشة تطبيق دوري المحترفين المنتظر"، مشيرا الى ان "الكرخ مع إطلاق دوري المحترفين وبقوة، بشرط أن يرافقه منظومة احترافية متكاملة لجميع اللجان".

وأردف: "أكرر نادي الكرخ من أشد المناصرين لإطلاق دوري المحترفين، وعلى الاتحاد تحقيق الحلم وليس فقط هالة إعلامية دون تخطيط مسبق".

واستطرد: "لست معارضاً لعمل الاتحاد الحالي، ولكن لماذا لم يتخذ قرارات في بعض الخروقات المالية التي حصلت أثناء استضافة مدينة أربيل إحدى مجموعات بطولة غرب آسيا؟ وما مدى صحة أنباء منح عيدية مقدارها 2000 دولار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، رغم أن بعضهم صرح أن عمله تطوعي وبدون مقابل، وكل هذه الأمور بحاجة إلى توضيح من اتحاد الكرة".

وأشار رئيس نادي الكرخ: "هبوط الميناء مؤلم جداً، أما الديوانية فلا يجوز أن يدفع ثمن تصريحات رئيسه وتتخذ ضده عقوبات بالجملة".

وختم: "التخبطات الحالية تضعف من عمل اتحاد الكرة، وهل من المعقول أن الموسم انتهى والأندية إلى الآن لا تعرف مصير وآلية الدوري بالموسم المقبل؟"