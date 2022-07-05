وفد أمني يصل قضاء مخمور

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – نينوى
وصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، الى قضاء مخمور بمحافظة نينوى لمناقشة الوضع الامني.
وقال مصدر أمني في حديث لـ"الخليج 365" ان "وفداً امنياً رفيع المستوى وصل قضاء مخمو بمحافظة نينوى يضم رئيس اركان الجيش ورئيس اركان قيادة العمليات المشتركة ومعاون العمليات وقائد القوات البرية وعدد من قادة عمليات الجيش لمناقشة الوضع الامني لمناطق ذات الاهتمام المشترك ومتابعة المعلومات الاستخبارية والامنية مع رئيس اركان البيشمركة".