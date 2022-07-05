وفد أمني يصل قضاء مخمور

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – نينوى

وصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، الى قضاء مخمور بمحافظة نينوى لمناقشة الوضع الامني.

