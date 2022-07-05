موسكو تهدد بالرد على "عبث" بلغاريا بعد طرد الدبلوماسيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

قالت موسكو إن السفارة الروسية في صوفيا عاجزة عن مواصلة عملياتها بعد طرد بلغاريا 70 دبلوماسياً روسياً.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين وفق وكالة أنباء انترفاكس الروسية: "الآن بعد هذا العبث.. السفارة لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي".

وأضاف أن روسيا سترد وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

وغادر 70 دبلوماسياً روسياً وعائلاتهم بلغاريا أمس الأحد بعد طردهم للاشتباه في تجسسهم.

وهددت روسيا بإغلاق سفارتها بالكامل في صوفيا في المقابل، في خطوة ستكون الأولى من نوعها في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.