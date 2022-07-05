شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة الأمريكية: تم تحديد هوية مُطلق النار على موكب للاحتفال بعيد الاستقلال في ولاية إلينوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية ارتفاع حصيلة حادث إطلاق النار خلال مسيرة عيد الاستقلال في ولاية إلينوي الأمريكية إلى 6 قتلى و24 جريحا.



وقال مسؤولون إن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 24 جراء إطلاق مسلح النار من فوق سطح أحد المباني على ما يبدو مستهدفا موكبا للاحتفال بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في شيكاجو، مما دفع المتفرجين المذعورين للفرار من المكان.

وأضاف المسؤولون، خلال مؤتمر صحفي، أنه عثر على بندقية في موقع الهجوم.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أنه "تم تحديد هوية مُطلق النار على موكب للاحتفال بعيد الاستقلال في ولاية إلينوي".

وكانت الشرطة تبحث عن رجل أبيض يعتقد أن سنه يتراوح بين 18 و20 عاما، وطلبت من العامة معلومات للمساعدة في العثور عليه.

وقالت الشرطة إن التقارير الأولية تشير إلى أنه أطلق النار من على سطح أحد المباني.

وقالت نانسي روتيرنج رئيسة بلدية هايلاند بارك، في المؤتمر الصحفي: "مجتمعنا هاله فعل عنيف هزنا حتى النخاع. قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا الوقت العصيب".

يأتي حادث إطلاق النار في وقت ما زال فيه العنف باستخدام الأسلحة في أذهان كثير من الأمريكيين بعد مذبحة في 24 مايو/ أيار الماضي أسفرت عن مقتل 19 تلميذا ومعلمتين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بتكساس.

وكذلك هجوم في 14 مايو/ أيار أدى لمقتل عشرة أشخاص في محل بقالة في بافالو بنيويورك.

وقال جيم أنتوني متحدث باسم مستشفى إن هناك 31 مصابا، موضحا أن العاملين في مستشفى نورث شور هايلاند بارك يعالجون 26 شخصا ونُقل خمسة إلى مستشفى نورث شور إيفانستون.

وتابع أنتوني قائلا: "الغالبية العظمى أصيبوا بأعيرة نارية، وأصيب الباقون بجروح نتيجة الفوضى خلال العرض".

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن حادث إطلاق النار في ولاية إلينوي الأمريكية خلال حفل الاحتفال بالرابع من يوليو/تموز أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 16 آخرين.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق، الإثنين، بوقوع حادث إطلاق نار في هايلاند بارك بولاية إلينوي الأمريكية.

وكشفت صحيفة شيكاغو صن تايمز أن الحادث وقع بعد حوالي 10 دقائق من انطلاق احتفال الرابع من يوليو/تموز في هايلاند بارك بولاية إلينوي.

ورجحت الصحيفة أن يسفر الحادث عن إصابة العديد من الأشخاص بالرصاص.

وقال مكتب شرطة مقاطعة ليك كاونتي إن الشرطة هرعت للتعامل مع إطلاق نار في وسط مدينة هايلاند بارك بولاية إلينوي، خلال استعراض الرابع من يوليو/تموز.

وبدورها، أوضحت مدينة هايلاند بارك، وهي ضاحية تقع على بعد 25 ميلاً شمال شيكاغو، أن استعراض يوم الاستقلال قد ألغي، فيما أوصت السلطات المواطنين بتجنب التوجه إلى وسط المدينة.

أحد الشهود، مايلز زاريمسكي، قال إنه سمع ما يعتقد أنه 20-25 طلقة نارية، مشيرا لشبكة "سي إن إن" إلى أنه شاهد شخصا واحدا على الأقل ملطخا بالدماء على الأرض.

والسبت، أصيب 9 أشخاص بينهم طفل واحد على الأقل بالرصاص في نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية حسب ما أعلنت الشرطة.

وقال راؤول مالاف المتحدث باسم حكومة نيوارك إن المصابين نقلوا إلى مستشفيين قريبين، مضيفا أنهم جميعا في حالة مستقرة ويعالجون جراء الإصابة بطلقات نارية.

والخميس، قُتلت سيدة أمريكية كانت تسير برفقة طفلها في نيويورك بعدما هاجمها مسلح من الخلف بإطلاق النار عليها.