شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيل أعمال المستثمرين بالمدن الصناعية وعمر السلع على مائدة لجان النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة، برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي موسى، بشأن العقبات التي تواجه المستثمرين بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، ووجود خلاف بين هيئة التنمية الصناعية والمحافظة والمحاجر أدى إلى عدم إزالة تلال الرمال، وتأثير ذلك سلبياً على الاستثمار بتلك المنطقة، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وآخر من النائب مصطفى بدران مهني، بشأن عدم استكمال الصرف الصحي والرصف وضعف الكهرباء في المدن الصناعية في محافظة أسيوط، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو خطيب، بشأن إنشاء مدينة صناعية بقرية كوم الفرج بأبو المطامير بمحافظة البحيرة على أرض مساحتها 203 أفدنة كانت تابعة لشركة الأقطان بتلك المنطقة وتم إدراجها بأملاك الدولة للمحافظة ما يسهم في عمل تنمية شاملة واستثمار بمركز أبو المطامير الذي يخلو من مناطق صناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

فيما تنظر لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، عدد من طلبات الإحاطة، أولها المقدمة من النائب محمد مصطفي السلاب، بشأن قرار جهاز حماية المستهلك رقم 14 لسنة 2022 الخاص بالعمر الافتراضي للسلع والذي أحدث صدمة كبيرة بالسوق المصري ومن شأنه التشجيع الكبير على أعمال التهريب ورفع الأسعار في ضوء حالة التضخم الكبير الذي يشهده العالم جراء أزمة كورونا، وآخر من النائبة هالة أبو السعد، بشأن العمر الافتراضي للسلع واعتباره لا يصب في مصلحة المشتري، ومن النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن تضارب تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك وفرض زيادة 5% للوكيل على السلع دون دراسة ودون أن يكون له سلطة التسعير.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، بشأن قيام وزارة قطاع الأعمال العام بإسناد مهام تصنيع سيارة النصر الكهربائية لإحدى شركات القطاع الخاص وتطوير خط إنتاجها بـ 600 مليون جنيه من خزينة الدولة.