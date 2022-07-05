نقيب الصحفيين يؤكد: بدل التكنولوجيا لكل أعضاء النقابة بدون تمييز

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن بدل التدريب والتكنولوجيا يصرف بمبالغ معينة لكل الصحفيين أعضاء النقابة فى جدولى المشتغلين وتحت التمرين، وبدون استثناء أو تمييز بين ملكية الصحف والمؤسسات التى يعملون بها.

كما يصرف البدل وبمبالغ أخرى مختلفة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من غير الصحفيين، والزيادة التى طلبها نقيب الصحفيين ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء ستكون بنفس النسبة لكل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات القومية.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين أعلن أنه بالتواصل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تقرير زيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، تتناسب مع ما اتخذته الحكومة من إجراءات مماثلة تخص بقية قطاعات العاملين، فقد استجاب لهذا، ويجرى حاليا دراسة نسبة الزيادة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية.