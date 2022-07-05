عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 22 مدنيا في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو

الثلاثاء 5 يوليه 2022

الخليج 365

أكد مسؤول محلي أن مهاجمين مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 22 مدنيا في شمال غرب بوركينا فاسو، الإثنين.



وقال حاكم المنطقة بابو بيير باسينجا، في بيان، إن المهاجمين أغاروا على بلدة ريفية في إقليم كوسي الذي يبعد حوالي 55 كيلومترا عن الحدود مع مالي بين ساعة متأخرة من مساء الأحد ووقت مبكر من صباح الإثنين.

وجاء في البيان: "الحصيلة الأولية للقتلى جراء هذا الهجوم الإرهابي هي 22 قتيلا وعدة جرحى، فضلا عن الخسائر المادية".

وأفاد أن قوات عسكرية نُشرت في مكان الحادث وتتخذ السلطات إجراءات لإيواء الفارين إلى المدن القريبة.

وتحارب بوركينا فاسو إرهابيين ينشطون في المناطق الشمالية، بعضهم له صلات بتنظيمي القاعدة وداعش، منذ 2015.

وقتل مسلحون ما لا يقل عن 100 مدني في منطقة ريفية أخرى بشمال بوركينا فاسو الشهر الماضي، وهو أعنف هجوم تشهده البلاد منذ عام على الأقل.