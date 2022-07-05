عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في يوم الاستقلال الأمريكي.. بايدن يحذر من هجوم على الحريات

الثلاثاء 5 يوليه 2022

الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، أن "الحريات في الولايات المتحدة تتعرض للاعتداء".



وحث بايدن المواطنين على تبني "الوطنية القائمة على المبادئ" بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية وانقسامات.

وأضاف بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض احتفالا بيوم الاستقلال الأمريكي: "دائما ما نهضنا من أزماتنا ووصلنا إلى أعلى الذرى.. لقد تعرضنا لاختبارات من قبل، تماما مثلما نتعرض اليوم، لكننا لم نفشل أبدا لأننا لم نتخل عن المعتقدات والوعود الأساسية التي تميز هذه الأمة".

وتابع: "اقتصادنا ينمو لكن ليس دون ألم. الحرية تتعرض.. للهجوم هنا وفي الخارج"، كما حث بايدن على "الوحدة رغم الانقسامات في البلاد".

واستطرد: "في هذا اليوم ووسط العواصف والأنواء والنزاعات، نرجو أن نلزم أنفسنا بوطنية قائمة على المبادئ.. أعتقد أننا أكثر اتحادا مما نحن منقسمون.. أعتقد أن بوسعنا اختيار الوحدة ووحدة الهدف".

وقبل 246 عاما من الآن، اتخذت 13 ولاية أمريكية قرارها بالاستقلال عن الإمبراطورية البريطانية، لتفتح بذلك الباب؛ أمام قيام الولايات المتحدة؛ لكن خطوات وإرهاصات ذلك، كانت وئيدة، وضريبة انتقال المستعمرات الثلاث عشر كانت ثقيلة على الأمريكيّين حينها.

ولم يستقرّ احتفال الولايات المتحدة في الرابع من يوليو بالاستقلال إلا بعد عقود طويلة؛ فبعد توسّعها إلى شكلها الحالي؛ وتحديدا عام 1941، اعتبرت هذا اليوم عطلة فيدرالية رسمية؛ احتفاء بجهود الآباء المؤسسين في إعلان انتهاء التبعية لبريطانيا في القرن الثامن عشر.