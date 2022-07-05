شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجتمع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 5 من القانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الدورية الخاصة باجتماعات الصندوق، حيث نصت على أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.

وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذى يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجع الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى القيام بأمر محدد أو مهام محددة فى إطار تحقيق أهداف الصندوق.