شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تسجل أقل من 3 آلاف حالة اشتباه بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية إلى أقل من ثلاثة آلاف حالة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية نقلا عن بيانات من مقر الطوارئ الحكومية للوقاية من الوباء إن أكثر من 2500 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى على مدار 24 ساعة حتى الساعة 6 مساء اليوم السابق، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء .

ولم تقدم الوكالة الكورية الشمالية معلومات عما إذا كان قد تم تسجيل وفيات إضافية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى منذ أواخر نيسان/أبريل أكثر من 75ر4 مليون حالة حتى الساعة 6 من مساء الاثنين.

كانت حصيلة الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 حالة في 15 أيار/مايو ، بعد ثلاثة أيام من إعلانها عن تفشي فيروس كورونا.