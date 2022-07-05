شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط «ليسيشانسك»..«دونيتسك» في مرمى نيران الكرملين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الأوكراني يوم الاثنين إنه بعد سقوط مدينة ليسيشانسك في أيدي القوات الروسية يوم الأحد تحول تركيز القتال في شرق أوكرانيا على ما يبدو من منطقة لوهانسك إلى منطقة دونيتسك المجاورة.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها نجحت في صد الهجمات الروسية بالقرب من قريتي بيلوهوريفكا وفيرخنيوكاميانسكي على الحدود بين المنطقتين في وقت سابق من اليوم.

وأعلن الجيش الأوكراني أن محطة فوهليهيرسك الحرارية لتوليد الطاقة غرب سفيتلودارسك التي استولى عليها الانفصاليون الموالون لروسيا بالفعل يجري القتال عليها مرة أخرى.

ومع ذلك ، حققت القوات الروسية مكاسب إقليمية شمال سلوفيانسك بالقرب من قرية مازانيفكا. بالإضافة إلى ذلك ، تعرضت المواقع الأوكرانية على أجزاء كبيرة من الجبهة للهجوم بالمدفعية وقاذفات الصواريخ وقذائف الهاون وكذلك من قبل القوات الجوية الروسية في بعض الحالات.