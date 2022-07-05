شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات»: حزب الله يواصل مصادرة القرارات الإستراتيجية للدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد حزب القوات اللبنانية على أن حزب الله مصر على مصادرة القرار الإستراتيجي والأمني والعسكري للدولة اللبنانية، مما يضرب مصداقية الدولة أكثر مما هي مضروبة، ويضر بمصالح الشعب اللبناني، وكل ذلك خدمة لمصالح أخرى وإستراتيجيات أخرى لا علاقة للبنان ومصالح الشعب اللبناني بها.

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان أمس: «تبين أنه حتى الحكومات المحسوبة على حزب الله لم تعد قادرة على التستر على أعماله وخلفيات هذه الأعمال، وتصريح وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب عقب اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واضح وجلي، حيث شدد على أن «أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره غير مقبول ويعرضه لمخاطر هو في غنى عنها»، ما يعني أنه جاء من يحاول تعطيل هذه الإستراتيجية من خارج إطار الدولة كليا من خلال اعتماد إستراتيجية أخرى خاصة به ممكن أن تؤدي، تبعا للتصريح المذكور، إلى ما لا تحمد عقباه».

من جهته أكد «لقاء سيدة الجبل» أهمية أن يطرح موضوع سلاح حزب الله والاحتلال الإيراني للبنان داخل البرلمان، داعيا النواب للخروج عن الصمت في قضية ممارسات حزب الله، وقال إن إطلاق حزب الله طائرات مسيرة باتجاه حقل كاريش قرار إيراني لا يخدم لبنان، وأضاف في بيان له أمس أن ذلك يؤكد أن حزب الله الذي أعلن سابقا أنه وراء قرار الدولة اللبنانية في موضوع ترسيم الحدود البحرية جنوبا إنما هو عمليا وراء قرار إيران لترسيم حدود نفوذها في المنطقة، وليس ملف الترسيم اللبناني سوى ورقة بيده بالوكالة عن إيران وفوق مصالح الشعب اللبناني المنكوب.

وقال: «أما الدولة اللبنانية فهي تعلن على لسان وزير خارجيتها عبدالله بوحبيب محدودية قرارها في ما يتصل بنشاط حزب الله العابر للحدود وللدولة بمؤسساتها الدستورية كافة بدءا برئاسة الجمهورية. والأغرب أن بوحبيب، الذي سرب طلب إعفائه من منصبه، اعتبر أن مسيرات الحزب هي للرد على قصف إسرائيل لمواقعه في سوريا انطلاقا من لبنان».

وأضاف «اللقاء»: «إن هذا الوزير التعب والمتهرب من مسؤولياته يواصل ابتكار المفردات والصياغات لتحوير الوقائع وتضليل الشعب اللبناني، وكل ذلك لتغطية ممارسات حزب الله في ملف يفترض أن رئيس الجمهورية، الذي يحسب عليه بوحبيب، يتولاه».