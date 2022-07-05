شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي لوقف الاستيطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وجميع أشكال تصعيدها الدموي والقمعي وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، كمقدمة لا بد منها لإنجاح إجراءات بناء الثقة بين الجانبين، وتوفير مناخات إيجابية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أمس الإثنين، أن دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ماضية في تقويض أي فرصة لبناء السلام الحقيقي وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وهي ماضية في إغلاق الباب أمام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يهدد أكثر من أي وقت مضى بتفجير ساحة الصراع ووأد فرصة الحلول السياسية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته عناصر المستوطنين الإرهابية على المزارع المسن مصطفى فقها من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.