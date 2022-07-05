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تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية من أمريكا

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اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية من أمريكا

الثلاثاء 5 يوليه 2022

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الإثنين، صفقة لشراء 8 طائرات تدريب عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأكدت الدفاع التونسية، في بيان، أن الجزء الأكبر من الصفقة سيمول عبر هبة أمريكية، في حين ستتكفل تونس بالبقية.

 

وأشارت إلى أن الصفقة تأتي في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي لتجديد طائرات التدريب المتاحة للقوات الجوية.

 

وأُبرمت تونس الصفقة مع الحكومة الأمريكية وشركة "تاكسترون" للدفاع الجوي، لاقتناء 8 طائرات تدريب جديدة وأنظمة محاكاة الطيران، لتدريب الطيارين والتقنيين.

 

كما أشارت الوزارة التونسية إلى أنه من المقرر استلام الدفعة الأولى من الطائرات في مارس/آذار 2023، والبقية في أكتوبر/تشرين أول 2026.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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