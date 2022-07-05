عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي يبحث مع المنفي هاتفيا آخر المستجدات الليبية

الثلاثاء 5 يوليه 2022

الخليج 365

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تطورات الأوضاع في ليبيا.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي في بيان، إن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من المنفي، مساء الإثنين.

وحسب البيان، أكد السيسي أن مصر لم ولن تدخر جهدًا في دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية“، كما أبدى استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي في البيان، أنه خلال الاتصال كان هناك توافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعا من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الإنتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي، بالتوازي مع إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لضمان تنفيذ أي تسوية سياسية.

وأشاد المسؤول الليبي، وفق البيان، بالدور المصري في توحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا.

وسعت مصر خلال السنوات الماضية للمشاركة في حل الأزمة الليبية، واستضافت القاهرة اجتماعات عدة للفرقاء الليبيين بشأن التوافق على الدستور بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.