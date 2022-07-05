شكرا لقرائتكم خبر عن 6 موارد للمركز القومى لإدارة المجال الجوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 2022 الخاص بإنشاء المركز القومى لادرة لمجال الجوى الموارد المالية للمركز، حيث نصت على:

تتكون موارد المركز مما يأتي:

١ - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة المركز بما لا يتعارض مع أغراضه .

٢ - القروض التي تعقد لصالح المركز من خلال الأجهزة المعنية بالدولة .

٣ - مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير .

٤ - مقابل الخدمات المـلاحية الجوية التي يؤديها المركز لـوزارة الطـيران المدني ، والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض مجلس إدارة المركز .

٥ - عائد استثمار فائض أموال المركز في المجالات اللازمة لتحقيق أهدافه .

٦ - ما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات في موازنتها العامة .