عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لوهانسك.. مدينة روسية جديدة أمام السفارة البريطانية

الإثنين 4 يوليه 2022

الخليج 365

قررت روسيا أخطلاق اسم جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانبها على قطعة أرض أمام السفارة البريطانية بموسكو.



وقالت إدارة مدينة موسكو، في بيان، على موقعها الإلكتروني إن قطعة أرض أمام السفارة البريطانية في المدينة ستحمل اسم جمهورية لوهانسك شرق أوكرانيا بعد استطلاع عبر الإنترنت.

وفي الشهر الماضي، سُمي مفترق طرق بالقرب من السفارة الأمريكية باسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وهي دولة انفصالية أخرى تدعمها روسيا في أوكرانيا ولم تعترف بها سوى روسيا وسوريا.

وكان أعضاء مجلس المدينة قد اقترحوا في البداية اسم "ساحة المدافعين عن دونباس"، لكن السفارة رحبت به ساخرة باعتباره تكريما للجنود الأوكرانيين الذين يواجهون العمليات الروسية.

واعترفت روسيا بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، اللتين أعلنتا نفسيهما دولتين مستقلتين، قبل وقت قصير من إرسال قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، قائلة إنه كان عليها الدفاع عن المتحدثين باللغة الروسية في شرق أوكرانيا من اضطهاد كييف.

وأعلنت موسكو أمس الأحد "تحرير" كامل أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية بينما تواصل حملتها لانتزاع السيطرة على جمهورية دونيتسك الشعبية من قبضة كييف.